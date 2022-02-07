ننشر مواد مشروع خارطة الطريق بعد إقراره من مجلس النواب

أعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عن مواد مشروع خارطة الطريق الذي وافق النواب عليه خلال جلسة المجلس المنعقدة في مدينة طبرق، اليوم الإثنين.

وتنص المادة الأولى على إجراء الاستحقاق الانتخابي خلال مدة لا تتجاوز 14 شهرا.

أما المادة الثانية فتنص على:

على لجنة خارطة الطريق التابعة لمجلس النواب التشاور مع لجنة مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، متضمنة تحديدا دقيقا للمدد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي، بما لا يتجاوز (14 شهرا)، على أن يتم ذلك خلال أسبوع، على أن يتم التصويت عليه بالتزامن مع منح الثقة للحكومة.

المادة الثالثة:

بعد الاستماع لمشاريع المرشحين لرئاسة الحكومة، تقوم مجلس النواب بإرسال الأسماء إلى مجلس الدولة، لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم، على أن يكون التصويت على المرشحين لرئاسة الحكومة في جلسة الخميس المقبل 10 فبراير 2022.