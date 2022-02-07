ليبيا تُسجل 2,832 إصابة جديدة و13 وفاة بـ”كورونا”

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل ليبيا 2,832 إصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى البلاد، عبر التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي للفيروس عن يوم الأحد، وفقًا للبيان الصادر اليوم الاثنين.

وأفاد البيان أن عدد الحالات الحرجة وصل إلى 136 حالة أما نسبة الحالات الموجبة فقد حُددت بــ 28% ، وقد تسلم المركز 10,092 عينة- “7,260 عينة سلبية”، وصلت من 21 مختبرًا موزعة على 15 مدينة من مختلف مناطق البلاد.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن أغلب حالات الإصابة من مدينة طرابلس بــ 1,353 فيما توزعت النسب الأخرى على بقية المدن؛ كون أكثر اختبارات وفحوصات “بي سي آر” تجرى في العاصمة.

ورصدت النشرة الوبائية للمركز، الحالات التــــي تماثلــــت للشفــــاء، ووصلت إلى 2,216 على مستوى البلاد، فيما بلغت الوفيات بسبب الفيروس 13 حالة وفاة، سبع منها في المنطقة الغربية وخمس شرقًا وحالة وفاة واحدة جنوب البلاد.

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