أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الدينار بالسوق الرسمية (7 فبراير 2021)

استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين.

وحافظ متوسط سعر صرف الدولار على مستوى 4.57 دينار الذي سجله أمس، حسب البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي اليوم.

وبقي سعر صرف اليورو عند 5.24 دينار، والجنيه الاسترليني عند 6.19 د‫ينار. وبالنسبة للعملات العربية، لم يطرأ تغيير على سعر الريال السعودي، ليسجل 1.22 دينار، والدرهم الإماراتي 1.24 دينار، والدينار التونسي 1.60 دينار.

وبلغ سعر اليوان الصيني مستوى 0.71 دينار، وسعر الليرة التركية 0.33 دينار.