ناقلة نفط مليونية من طبرق إلى إيطاليا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا24- خاص

كشف مصدر مسؤول بميناء الحريقة النفطي اليوم الإثنين إن ناقلة نفط مليونية رست على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق.

رست صباح اليوم الإثنين الناقلة النفطية (جورج اس) على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط

وأضاف المصدر لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة ستشحن مليون برميل من النفط الخام إلى إيطاليا.

وأكد المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 225 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

واضاف المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الإحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة يعتبر من أهم أولويات شركة الخليج العربي للنفط.