باشا آغا: لا أملك الحلول السحرية ومشاكلنا معروفة.. وهذا أساس خطتي للحكومة المقترحة

قال المرشح لرئاسة الحكومة فتحي باشا آغا، إنه لا يملك الحلول السحرية لمشاكل ليبيا التي يعرفها الجميع، مضيفًا أن أساس الحكومة المقترحة لحل الأزمات سياسي وليس تنفيذي.

وأضاف، خلال عرض خطته لمجلس النواب اليوم الإثنين، إن لديه “خطة واستراتيجية بدون تكلف أو تنظير أو ادعاءات زائفة بأني أمتلك الحلول السحرية لكل مشاكلنا”.

وأشار إلى تردي الخدمات العامة مثل الصحة والكهرباء والتعليم، ما هو يؤثر على ليبيا في السنوات المقبلة. وتابع: نحن لا نعاني نقص الكودار أو الكفاءات وإنما ما ينقصها هو الوفاق السياسي، المبني على مشاركة وطنية حقيقة.

وكشف أن استراتيجيته تتمثل في توحيد المؤسسات بجيش وطني موحد وقوي، ومؤسسة أمنية موحدة ومتكاملة.

وواصل: الاستحقاق الأمني يبدأ بتوحيد المؤسسات الأمنية والمؤسسة، فالاستقرار الأمني يرتبط بالتنمية وخصوصا في الجنوب الليبي الذي يؤثر على كامل البلاد.

وشدد على ضروة استيعاب الشباب، وتوزيع الثروات بشكل عادل بين جميع الليبين.