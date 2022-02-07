ليبيا الان

عبيد: هبوط الاحتياطي الأجنبي قد يضطر «المركزي» لإجراء خفض إضافي لسعر الدينار

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد المحلل الاقتصادي محمد عبيد، أن ارتفاع حجم استخدام النقد الأجنبي الليبي خلال العام الماضي، رغم تعديل سعر الصرف مؤشر سيئ.

وقال عبيد، في تصريحات صحفية: “ما يزيد السوء أن هذا يأتي في ظل تراجع احتياطات ليبيا من النقد الأجنبي في السنوات الأخيرة”.

وأضاف “هبوط الاحتياطي يقود إلى اضطرار البنك المركزي لإجراء خفض إضافي، وربما أشد، لسعر العملة المحلية «الدينار»”.

وتابع “هناك ضرورة لتقليل استخدام النقد الأجنبي إلى 15 مليار دولار سنويًا، للمحافظة على ميزان المدفوعات”.

واستطرد “يجب تغذية الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتقوية قيمة الدينار الليبي”.

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صحيفة الساعة 24

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