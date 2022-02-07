باشاغا أمام النواب: لن أترشح للرئاسة.. وأتنازل عن حصانتي في الحكومة

أعلن المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة فتحي باشاغا إنه «لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة» إذا ما تولى منصب رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن أي وزير يرغب في الترشح سيعتبره مستقيلا.

وأضاف، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين في طبرق لعرض برامج المرشحين للحكومة، «أتنازل عن أي حصانة قانونية لي ولزملائي في الوزارة لصالح السلطة القضائية للمساءلة بشأن أي اتهام». وأردف باشاغا إنه «لايمكن لسلطة تحاسب الفساد وهي تمارس الفساد»، مؤكدا أن «عمل الحكومة سياسي وليس أساس تنفيذي».

وأوضح أن «ما ينقص ليبيا هو الوفاق السياسي المبني على المشاركة الحقيقية، لبناء دولتنا على أسس منضيطة، وتوحيد المؤسسات خصوصا الأمنية والعسكرية، وبدون أمن لا يمكن أن تقوم دولة. وأشاد «بالدور المتميز بدور اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)،

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وأعلن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، قبول ملفي المرشحين لمنصب رئيس الوزراء فتحي باشاغا وخالد البيباص فقط، لأنهما الوحيدان اللذان استوفيا شروط الترشح.

وأضاف صالح أن المجلس تسلم سبعة ملفات غير مستوفاة، منها الخاص بالمرشح السابق للرئاسة أحمد معيتيق، الذي وصل خبر عنه يفيد رغبته في الانسحاب من الترشح، لكن لا تأكيد رسمي، حسب كلمته في جلسة الإثنين.