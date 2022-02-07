البرلمان يصوّت على مقترح لجنة خارطة الطريق

العنوان-طبرق

أعلن، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، تصويت النواب بالإجماع على قرار مقترح لجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل المجلس.

وتنص المادة الأولى، على إجراء الاستحقاق الانتخابي خلال أقصاها 14 شهرا من تاريخ اعتماد التعديل الدستوري.

وتنص المادة الثانية، على لجنة خارطة الطريق التشاور مع لجنة مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستوري متضمنًا تحديدًا دقيقًا للمواد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي في إطار لا يتجاوز الزمن المحدد في المادة السابقة، على أن يتم ذلك في مدة أقصاها أسبوع بالتزامن مع منح الثقة للحكومة.

كما تنص المادة الثالثة على، أنه بعد الاستماع لمشروع المترشحين لرئاسة الحكومة تقوم رئاسة المجلس بإحالة أسماء المترشحين لمجلس الدولة لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم على أن يكون التصويت لاختيار أحد المترشحين في جلسة الخميس 10 فبراير.

وتنص المادة الرابعة، على أن تقوم لجنة خارطة الطريق بتقديم تقريرها النهائي بشأن باقي المسارات وذلك في غضون شهر من تاريخه.