الكحيلي: اختيار رئيس الحكومة وتشكيلها لا يحتاج موافقة مجلس الدولة ولا نصابًا قانونيًا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب الصادق الكحيلي إن اختيار رئيس الحكومة وتشكيلها لا يحتاج موافقة مجلس الدولة ولا نصابًا قانونيًا، وفق تعبيره.

الكحيلي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن مجلس الدولة يحاول أن يكون جسمًا موازيًا لمجلس النواب، في حين أنه جسم استشاري فقط ويسعى لإقحام نفسه في غير اختصاصه. حسب وصفه.

وأكد أن منح الثقة للحكومة يحتاج نصابًا قانونيًا، وكل الموافقات التي تمت في المغرب بين الدولة والنواب تعتبر كأن لم تكن طالما لم تحظَ بموافقة تحت قبة البرلمان.

وقال الكحيلي: إن جلسة النواب التي عقدت في طرابلس حضرها عدد قليل من النواب الموالين للحكومة الحالية ممن يحاولون عرقلة عمل مجلس النواب وهم قلة مستفيدون من حكومة الدبيبة.

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