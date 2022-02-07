مجلس النواب يصوّت بالإجماع على “خارطة الطريق”

شهدت جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، التصويت على مشروع قرار لجنة خارطة الطريق المشكلة من طرف البرلمان، وأتى التصويت بالإجماع بعد أن تلى المستشار عقيلة صالح رئيس المجلس بنود “مشروع القرار”، على الأعضاء.

ونصت المادة الأولى من مشروع القرار على اعتماد خارطة الطريق المقدمة من اللجنة بحيث يُجرى الاستحقاق الانتخابي خلال 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري، فيما أوصت في المادة الثانية، أنه “على لجنة خارطة الطريق التشاور مع لجنة مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستوري، “متضمنًا تحديدًا دقيقًا للمواد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي في إطار لا يتجاوز الزمن المحدد في المادة الأولى من مشروع القرار، على أن يتم ذلك في مدة أقصاها أسبوع بالتزامن مع منح الثقة للحكومة”.

كما أكدت المادة الثالثة أنه بعد الاستماع لمشروع المترشحين لرئاسة الحكومة ستحيل رئاسة البرلمان أسماء المترشحين إلى مجلس الدولة، لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم على أن يكون التصويت لاختيار أحد المترشحين في جلسة الخميس الموافق للعاشر من شهر فبراير الجاري.

وخلص القرار، في مادته الرابعة، إلى أنه على لجنة خارطة الطريق تقديم تقريرها النهائي بشأن بقية المسارات، وذلك في غضون شهر من تاريخه.

وشهدت جلسة اليوم الاثنين استيفاء المترشحيْن “فتحي باشاغا” و “عمار البيباص” شروط الترشح لرئاسة الحكومة، ولم تستوفِ بقية الطلبات شروط الترشح.

تجدر الإشارة إلى أن عدد أسماء من تقدموا للترشح بلغ سبعة أشخاص، هم “مروان عميش” و”حمد السنوسي” و”حسين عيسي الشريف” و “محمد مفتاح مسعود” و”أحمد معيتيق”، إضافة إلى باشاغا والبيباص.

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