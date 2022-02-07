باشاغا يتعهد بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 February, 2022

أعلن المترشح لمنصب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة مؤكدا أنه سيعتبر أي وزير في حكومته ينتووي الترشح للانتخابات مستقيل .

وشدد باشاغا خلال استعراض مشروعه أمام مجلس النواب على الالتزام التام بالمدد الزمنية المقررة في خارطة الطريق والعمل بجدية لإنهاء المراحل الانتقالية والتجهيز للانتخابات مبينا أنه لن يتم تحقيق أي إنجاز دون دعم مجلسي النواب والدولة والمواطنين.

وبين باشاغا أن ليبيا هي الجامع الحقيقي لكل الليبيين المانع لصد المتربصين بالبلاد مؤكدا أن الجميع يعاني من تردي الخدمات العامة من صحة وكهرباء وانحدار العملية التعليمية مشددا على أن ما ينقص ليبيا هو الوفاق السياسي المبني على المشاركة الوطنية الحقيقية.

وأكد باشاغا أن أهداف الحكومة هي توحيد المؤسسات وخاصة العسكرية والأمنية مشيدا بالدور المتميز للجنة 5+5 لتوحيد المؤسسات العسكرية ولفت إلى أهمية العدالة في توزيع الخدمات بين مختلف المدن مبينا أن الظلم موجود في كل ليبيا لكنه أكثر في الجنوب والشرق.