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عقيلة: مجلس النواب قبل ملفا باشاغا والبيباص فقط لاستيفائهما شروط الترشح لرئاسة الحكومة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طبرق

أعلن، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، أن مجلس النواب استقبل 7 ملفات للترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، خمسة منها غير مستوفية الشروط.

وقال عقيلة، خلال جلسة اليوم الإثنين، إن اثنين من الملفات المقدمة استوفيا شروط الترشح المطلوبة من قبل مجلس النواب.

وأكد عقيلة أن ملفا المترشحين فتحي باشاغا وخالد عامر البيباص هما من تم قبولهما.

وكان مجلس النواب قد أغلق السبت باب الترشح لرئاسة الحكومة.

وسيستمع مجلس النواب اليوم إلى المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، حيث سينظر المجلس إلى برامج ورؤى الشخصيات المترشحة.

وصوّت مجلس النواب على تغيير الحكومة، ووضع مجلس النواب 13 شرطا لرئاسة الحكومة الجديدة.


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صحيفة العنوان الليبية

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