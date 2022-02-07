الداخلية: ضبط سوري متورط في تجارة نحاس الكوابل الكهربائية

ليبيا – تمكنت قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق خلال الأيام الماضية من القبض على شخص سوري الجنسية يدعى “أبو خلف السوري” خلال مداهمة أمنية لهناجر الخردة التى تمتهن تجارة نحاس الكوابل الكهربائية في منطقة سيدي سليم وشارع الأسلاك.

وزارة الداخلية أفادت عبر مكتبها الإعلامي بأن المسؤولين عن هذه الهناجر تمكنوا من الهروب قبل لحظات من الوصول إليهم.

وذكرت الوزارة أنه تم القبض على المدعو أبو خلف سوري الجنسية والذي يعد أحد “رؤوس الفساد” في تجارة النحاس والكوابل الكهربائية.

وأوضحت الوزارة أنه ومن خلال التحقيق معه، قام بعرض مبلغ مليون ونصف دينار والدخول في شراكة وتوفير الحماية له من قبل القوة مقابل مبلغ حوالي 100 ألف دينار شهريًا.

ونوهت الوزارة إلى أنه وعقب التنسيق مع النيابة العامة، تم إعداد كمين محكم واستلام الجزء الأول من المبلغ وقيمته 100 ألف دولار و380 ألف دينار، والقبض على شقيقه الذي قام بإحضار المبلغ.

وزارة الداخلية أكدت إحالة المتهمين رفقة المبلغ المضبوط للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية.

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