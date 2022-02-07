ميناء بنغازي: دخول 741 سيارة وشحانة قادمة من السوق الأوروبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 February, 2022

أعلن ميناء بنغازي البحري دخول خمس سفن محملة ببضائع وسلع مختلفة أحدهم محملة بـ 741 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إن الميناء استقبل سفينة نقل السيارات (قراند سيشيليا) وعلى متنها عدد 741 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

وبين الشهيبي أن الميناء استقبل أيضا سفينة نقل الحاويات (أولقا أف) وعلى متنها عدد 219 حاوية بضائع متنوعة وكذلك السفينة (إتلانتك نورث) وعلى متنها عدد 164 حاوية بضائع مختلفة.

واستقبل ميناء بنغازي أيضا السفينة (سيدرا) وعلى متنها عدد 65 حاوية وأيضا السفينة (قرايت أرسنال) وعلى متنها 15000 طن من أكياس السكر.