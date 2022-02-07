العباني يدعو مجلس النواب للاستماع لمطالب الشعب الليبي بشأن الانتخابات

العنوان-طبرق

دعا النائب محمد العباني، اليوم الإثنين، مجلس النواب إلى الاستجابة لمطالب الشعب الليبي والذهاب إلى الانتخابات.

وقال العباني، في مداخلة خلال جلسة مجلس النواب، إنه “ينبغي علينا أن نستجيب لمطالب الشعب الليبي والذهاب إلى الانتخابات بدل إطالة المرحلة الانتقالية”.

مشروع قرار خارطة الطريق

وأقر، مجلس النواب، اليوم خارطة الطريق للمرحلة القادمة بالإجماع، حيث نص المشروع على اعتماد خارطة الطريق المقدمة من اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب بحيث يُجرى الاستحقاق الانتخابي في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.

كما نصّ على أن تقوم لجنة خارطة الطريق بالتشاور مع لجنة مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستوري متضمنًا تحديدًا دقيقًا للمواد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي في إطار لا يتجاوز الزمن المحدد في المادة السابقة، على أن يتم ذلك في أجل أقصاه أسبوع وذلك للتصويت عليه بالتزامن مع منح الثقة للحكومة.

ونص مشروع القرار كذلك، على أنه بعد الاستماع لمشاريع المترشحين لرئاسة الحكومة تقوم رئاسة المجلس بإحالة أسماء المترشحين لمجلس الدولة لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم على أن يكون التصويت لاختيار أحد المترشحين في جلسة الخميس 10 فبراير 2022.م

ونصّ أيضًا على تقديم لجنة خارطة الطريق تقريرها النهائي بشأن باقي المسارات وذلك في غضون شهر من تاريخه.