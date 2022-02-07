وزارة الصحة: 119 حالة مصابة بكورونا تخضع للعناية الفائقة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 February, 2022

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن 119 حالة مصابة بكورونا تخضع للعناية الفائقة.

وبينت وزارة الصحة في التقريــر اليومي لمراكـز العـزل أن إجمالــي الحالات داخل مراكز العزل بلغ 218حالة وبلغ إجمالـــي الحالات الموجودة بالأقســام 99 حالة فيما بلغ إجمالـــي عدد الوفيّــات 13 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد حالات الدخــول لمراكز العـزل بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية 50حالة فيما بلغ عدد حالات الخروج من مراكز العزل 21 حالة.

واستلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (10,092) عينة اختبار الإصابة بفيروس كورونا موزعة على المختبرات بمختلف المدن الليبية وأوضح المركز أنه وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR سجلت النتائج عدد (7,260) عينة سالبة، وعدد (2,832) عينة موجبة كما سجل المركز عــــدد (2,216) حالة شفاء، وعدد (13) حالة وفاة.