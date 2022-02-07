كشف غموض جريمة قتل في بنغازي: 3 شباب خطفوا مواطنا وألقوه في بركة مياه

تمكنت مديرية أمن بنغازي من كشف تفاصيل وقوع جريمة قتل في المدينة، حيث وجدت جثة ملقاة ببركة مياه تعود لشخص أسود البشرة في مستشفى الجلاء.

وأوضحت المديرية، في بيان اليوم الإثنين، أن كشف الجريمة جاء أثناء التحري عن واقعة خطف لأحد المواطنين بمنطقة الكيش بالتحديد عمارات الألوان، إذ قام بعملية الخطف ثلاثة أشخاص على متن مركبة آلية بيضاء اللون معتمة بالكامل.

وبعد تحديد وجهة المركبة من قبل أعضاء التحريات بالطريق السريع، جرى ضبط سائقها وهو من مواليد العام 2000، وذك داخل منطقة بوهديمة. وتمكن من كان برفقة السائق من الهرب بالمركبة.

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وجرى الانتقال بالسائق إلى قسم الشرطة، وعقب ورود معلومات لاعضاء التحريات عن وجود جثة ملقاة ببركة مياه تعود لشخص أسمر البشرة متواجدة بمستشفى في الجلاء، جرى التعرف على الجثة من قبل أعضاء التحريات وهي تعود للمواطن الذي تم خطفه من قبل هؤلاء المتهمين.

وكشف السائق الذي جرى ضبطه أماكن تواجد الشخصين الهاربين، ثم جرى ضبط الشخص الثاني وهو من مواليد العام 2001، الذي اعترف بارتكاب جريمة القتل.

بواسطة أداة تستخدم لثقب الحوائط.

كما اعترف بتعذيب الضحية قبل قتله وسلب ممتلكاته وقاموا برميه بمنطقة بوهديمة بالقرب من مفترق الشرطة العسكرية ببركة لمياه الأمطار. وكشف الاثنان أن الشخص الثالث الذي كان برفقتهما هرب إلى مدينة سبها ، وعلى الفور جرى إبلاغ مديرية أمن سبها وضبطه وهو من مواليد العام 2022، وفق المديرية.

واعترف الجناة أيضا بقيامهم بعدة عمليات سطو مسلح داخل المدينة، وقد اتخذت كافة الاجراءات القانونية معهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

السيارة المستخدمة في قتل شخص عثر رجال مديرية أمن بنغازي على جثته في بركة مياه بالمدينة. (المديرية)