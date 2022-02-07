باشاغا يعرض ملف ترشحه للحكومة ويؤكد التزامه بخارطة الطريق وتوحيد المؤسسات بما فيها العسكرية

العنوان-طبرق

عرض، المترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، ملف ترشحه أمام مجلس النواب.

وأكد باشاغا، على التزامه التام بالجداول الزمنية التي سترد بخارطة الطريق، معلنا أمام مجلس النواب عدم ترشحه لأي انتخابات مقبلة.

ورأى باشاغا، أن الأزمة في ليبيا سياسية بامتياز وليس تنفيذية، لافتا إلى أن ليبيا تعاني من عدم التوافق السياسي وليس لعدم وجود الكفاءات والكوادر التنفيذية.

وأكد باشاغا على أنه سيعمل على تحقيق المشاركة السياسية الواسعة لكافة الليبيين، والتي ستكون على أساس الخبرة والكفاءة والنزاهة.

كما أكد على أن حكومته ستكون قادرة على أداء المهام الحكومية في كل المدن الليبية.

وشدد باشاغا على أن حكومته ستعمل على توحيد كافة المؤسسات الليبية وعلى رأسها المؤسستين العسكرية والأمنية، مؤكدا على أن عامل الاستقرار العسكري والأمني سيعمل على تحقيق بناء الدولة الليبية.

ودعا باشاغا، خلال عرضه لملف ترشحه، إلى نسيان الماضي الأليم وتحقيق المصالحة الوطنية، مؤكدا على أن ليبيا تستوعب الجميع ولا يستوعبها شخص أو مدينة.