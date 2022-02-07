وكالة الأنباء الليبية لحكومة الدبيبة: نحن نتبع مجلس النواب وقرارات الوكالة اختصاص أصيل للمجلس

استغرب الصحفيون والعاملون بوكالة الأنباء الليبية التابعة لمجلس النواب بموجب القانون الصادر عن مجلس النواب رقم “8” لسنة 2021 ما نشره الناطق باسم حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية محمد حمودة على حسابه الموثق بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بشأن صدور قرار من مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الأول للعام 2022 يوم الأحد الموافق 6 فبراير، بتسمية رئيس مجلس إدارة “الوكالة الليبية للأنباء”، ولا نعرف إذا كان المقصود هو “وكالة الأنباء الليبية” الرسمية التابعة لمجلس النواب، أو هو قرار بتسمية رئيس لوكالة أنباء مستحدثة.

الصحفيون، وفي بيان لهم طالعته قناتنا، قالوا: “نود هنا إعلامكم أن الاسم الرسمي للوكالة هو “وكالة الأنباء الليبية”، وإذا كانت المقصودة في منشور الناطق باسم الحكومة فذلك يعد غير جائز قانونا بحكم تبعية “وكالة الأنباء الليبية” لمجلس النواب الليبي الذي أصدر قانونا بضم الوكالة ضمن المؤسسات التابعة له بتاريخ الأول من نوفمبر 2021 الموافق 26 ربيع الأول 1443 هجري، كما أن إصدار مثل هذا القرار هو اختصاص أصيل لمجلس النواب الليبي”.

وتابعوا: “وفي الوقت الذي نؤكد فيه دعمنا ومؤازرتنا للنهج الذي سارت فيه الحكومة بعد نيلها الثقة من مجلس النواب لتوحيد المؤسسات الليبية بما فيها المؤسسات الإعلامية”، داعيين “رئاسة مجلس الوزراء برئاسة عبدالحميد الدبيبة أن تستمر في هذا النهج، وأن تصدر توضيحا عن ما صدر عن الناطق باسمها بالخصوص حفاظا على استمرار وحدة هذه المؤسسة التي التأمت مؤخرا بعد انقسام دام سنوات”.

وجددوا تأكيدهم على “تمسكهم بحيادية ومهنية الوكالة وابتعادها عن التجاذبات والصراعات السياسية باعتبارها مؤسسة إعلامية سيادية تلتزم بأخلاقيات المهنة، وتخدم قضايا الوطن والمواطن الليبي، وتعمل على إيصال الحقيقة للرأي العام، وطالما عُرفت في الوسط الصحفي والإعلامي ببعد خطها التحريري عن خطابات الكراهية والفتنة التي انتهجتها كثير من المؤسسات الإعلامية الليبية في السنوات الماضية، وسيرها في اتجاه الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب الليبي وكل ما من شأنه أن يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها”.