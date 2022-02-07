عقيله صالح: الخميس المقبل التصويت على اختيار أحد المترشحين لرئاسة الحكومة

أعلن عقيله صالح، رئيس مجلس النواب، تعليق جلسة مجلس النواب، إلى جلسة الخميس المقبل، للتصويت على اختيار أحد المترشحين لرئاسة الحكومة.

وقال عقيله، في كلمة له في ختام جلسة الاستماع إلى المترشحين لرئاسة الحكومة، اليوم الإثنين، إن الهدف الأساسي لمجلس النواب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أحالت القوة القاهرة دون إجرائها في وقت سابق.

وتابع عقيله:” نحث الجميع على سرعة إنجاز مهامهم، دون تهميش أو إقصاء لأي من مكونات الشعب الليبي”.

ولفت عقيله، إلى أنه سيتم تبليغ مجلس الدولة من قبل المقرر، بمن انطبقت عليهم الشروط وترشحوا لرئاسة الحكومة.