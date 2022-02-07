تحديث شروط البروتوكول الصحي للمسافرين إلى ليبيا

وجه مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض كتابًا رسميًا إلى رئيس مصلحة الطيران المدني حول البروتوكولات الخاصة بالسفر التي يحدثها المركز من حين لآخر وذلك حسب الوضع الوبائي العالمي، علاوةً على بعض المتحورات التي يحدثها فيروس كورونا حول العالم.

وقدم المركز من خلال كتابه قائمة بالبروتوكول الجديد الخاص بالقادمين من السفر إلى ليبيا عبر المنافذ الليبية، كما طالب المركز مصلحة الطيران بتعميمه على شركات الطيران الناقلة والجهات ذات العلاقة التابعة للمصلحة في كافة ربوع البلاد.

واحتوى البروتوكول على نقاط سبع منها إظهار شهادة إثبات الحصول على لقاحات وإبراز شهادة سلبية لاختبار “بي سي آر” تم إجراؤها قبل 72 ساعة من السفر/ كما اشترط البروتوكول الجديد أن يمر على التطعيم بالجرعة الثانية مدة لا تقل عن 14 يوماً .

تجدر الاشارة إلى أن شروط البروتوكول استثنت الأطفال دون عمر 12 عامًا من تطبيق الشروط ، كما نصت الفقرات على العديد من الشروط المعتادة كما أوصى المركز بضرورة التدابير الوقائية والتوجيهات الخاصة بجائحة كورونا في المنافذ الليبية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

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