عمر كتي يناقش دور المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة داخل ليبيا

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عقد وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي اليوم الاثنين بمقر الوزارة بطرابلس اجتماعًا موسعًا مع رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الأنسان عمرالحجازي لمناقشة المسائل المتعلقة بالمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة داخل ليبيا والمعنية بالشؤون الإنسانية وحقوق الانسان.

كما بحث الاجتماع أهمية التعاون بين المجلس ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ، في الجانب المتعلق بعمل هذه المنظمات على الأراضي الليبية .

كما ناقش الاجتماع أوضاع المنظمات ومدى الحاجة لتواجدها في ليبيا ونطاق عملها وعلاقتها بقضايا الهجرة واللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين

في حين ناقش محاولات البعض استغلال هذا الملف المتعلق بحقوق الانسان والاتهامات التي تساق بين الحين والآخر. حول وضع حقوق الإنسان في ليبيا واتخاذ الإجراءات المناسبة لمثل هذه التصرفات التي تمس الدولة الليبية .

وفي سياق ليس ببعيد قال رئيس مركز إيواء وترحيل المهاجرين غير الشرعيين بمدينة الكُفرة النقيب محمد الفضيل في وقت سابق إن مراكز الإيواء في المناطق الحدودية مهمشة.

وأضاف الفضيل أن الحكومة ووزارة الداخلية والجهاز همشت مراكز إيواء الهجرة غير الشرعية في المناطق الحدودية منذ سنوات.

وأكد رئيس المركز أن هذا التهميش زاد من تدفق الأعداد في العاصمة طرابلس المده الماضية ومدينة طبرق وبنغازي.

ورفض الفضيل أي اتهام بالتقصير لهم بسبب عدم توفر أي نوع من الإمكانيات ووضع المسؤلية على عاتقهم.

وطالب لجنة الداخلية بمجلس النواب والنائب العام ورئيس الحكومة ووزير الداخلية بتشكيل لجان لزيارة هذه الفروع والمراكز.

ولفت رئيس المركز أن الهجرة باتت تشكل خطرًا على الأمن القومي لليبيا ودول الجوار والدول الصديقة والحليفة.

وكان مركز إيواء وترحيل المهاجرين غير الشرعيين بمدينة الكُفرة رحل عدد 100 مهاجر غير شرعي إلى دولة السودان.

وأوضح المركز أن المهاجرين غير الشرعيين كانوا قد دخلوا للبلاد بطريقة غير شرعية وجميعهم يحملون الجنسية السودانية.