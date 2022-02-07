عميش: على الدبيبة تسليم السلطة لأي حكومة مقبلة بطريقة سلمية

قال المترشح الرئاسي، مروان عميش:” على عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة لأي حكومة جديدة بطريقة سلمية حتى لا يتكرر سيناريو الحكومة المؤقتة وحكومة الوفاق.

وأضاف عميش، في تصريحات صحفية، أن الدبيبة لن يرفض تسليم حكومته سلميًا، بحكم معرفتي بالشارع والجماعات المسلحة، خاصة وأني من سرت وعشت في مصراتة وأعمل في طرابلس.

ولفت إلى أن الكل له قوة وله قبائل يمكنها أن تدعمه لانتزاع الحكومة بالقوة من الدبيبة، ولكن ليس هذا بخطاب ويجب أن يكون خطابنا خطاب سلم”.

وتابع:” لا ينبغي التصديق على أي رئيس الحكومة من دون برنامج واضح، وعدم تكرار تجربة حكومة الوحدة الوطنية”.

وأوضح أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية فشل تجربة حكومة الوحدة، وليس الدبيبة وحده، متابعا:” أي رئيس حكومة يجب أن يقدم للجميع تصوره تجاه طريقته في إدارة البلاد سواء في شرق أو غرب ليبيا”.

ولفت إلى أن معظم سكان المنطقة الغربية يريدون تسليم سلمي للحكومة ولا يريدون صدام جديد والانزلاق إلى العنف.

وأشار إلى أن دخول لجنة “5+5″ إلى سرت لإزالة الألغام دليل جيد على وجود توافق بين الشرق والغرب من أجل عدم العودة إلى العنف.

واستطرد:” يجب أن تكون سرت مركزًا للسلام ويمكن أن تكون مركزا للحكومة القادمة أو مركزا لعدد من المناصب السيادية”.