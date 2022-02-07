باشاغا يستعرض أمام النواب برنامج حكومته المقترحة ويصرح: لا يمكن أن أقف مدافعًا عن أي فاسد يتطاول على المال العام

ليبيا – أعلن المرشح لرئاسة الحكومة فتحي باشاغا عن تنازله ووزراء الحكومة الجديدة عن أي حصانة قانونية تعيق تحقيقات السلطة القضائية تجاه شخصه أو أي وزير في حكومته المرتقبة، مؤكدًا عدم ترشحه للانتخابات الليبية المقبلة.

باشاغا وخلال تقديمه للخطة والاستراتيجية العامة لحكومته المقترحة، أضاف: “سأقدم لكم خطتي دون تكلف أو تنظير ولا ادعاءات زائفة بأنني أمتلك الحلول السحرية لمشاكل ليبيا التي يعرفها الجميع”، لافتًا إلى أن الجميع يعاني من تردي خدمات الصحة والكهرباء وضعف العملية التعليمية وما أصابها من انحدار كبير في مستوى مخرجاتها، ما سيؤثر حتمًا على البلاد في السنوات القادمة.

وأشار إلى أن الأساس الإستراتيجي لحل الحكومة المقترحة للأزمات أساس سياسي وليس تنفيذيًا، مضيفًا: “ليبيا لا تعاني نقص الكوادر والكفاءات ولا نقص الإمكانيات ولكن ما ينقصها هو الوفاق السياسي المبني على المشاركة الوطنية الحقيقية”.

وكشف باشاغا عن الأهداف حكومته والمتمثل في توحيد المؤسسات وخاصة العسكرية والأمنية، مردفًا: “ولا يمكن لدولة أن تقوم لها قائمة دون جيش وطني موحد وقوي وبدون مؤسسة أمنية موحدة ومتماسكة، وبدون الأمن لا يمكن لأي شيء أن ينمو وينجح والاستحقاق الأمني يبدأ بتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية”.

وأشاد بالدور المتميز للجنة “5+5″ العسكرية في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية، مؤكدًا أن عملية الاستقرار الأمني يبدأ بعملية التنمية وبالذات في الجنوب الذي يؤثر وضعه الأمني بشكل مباشر على الشمال والشرق والغرب.

كما أكد سعيه لتوفير الخدمات واستيعاب الشباب في مشاريع استثمارية وتنموية حتى يتم من خلالها دعم الجهود الأمنية للتضييق على شبكات الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والمحروقات ومكافحة التنظيمات والخلايا الإرهابية، لافتًا إلى أن من إستراتيجيات حكومته تحقيق التنمية وتوفير الخدمات وتحريك عجلة الاقتصاد وإعمار الجنوب، وضرروة ربط الأمن بالعدل والاقتضاد واستيعاب الشباب وتوحيد المؤسسات عمومًا.

وأوضح أن الهدف الثاني من استراتيجيات حكومته العدالة في تقديم الخدمات وتوزيع الثروات بين كل الليبيين، على أن تكون نفس الخدمات والسلع والقوة الشرائية المتوفرة للمواطن في طرابلس متاحًا ومتوفر لجميع المواطنين في باقي المدن الليبية، مضيفًا :” لا يمكن أن نقبل أن يصل سعر لتر البنزين في الجنوب لـ20 ضعف سعره في الشمال ولا يمكن أن نقبل تعطيل التنمية في الشرق والجنوب، ولا يمكن أن نرضى بالحالة التي تعانيها العاصمة، والتي كما رأيتم تغرق عند أول يوم ممطر”.

وأكد أن الظلم موجود في جل المناطق الليبية بما فيها العاصمة طرابلس، وللإنصاف الظلم أكثر في الجنوب والشرق، مضيفًا : “علينا توفير كل الخدمات والتنمية المكانية بشكل منصف وتوزيع الثروة بشكل عادل على البلديات التي يجب أن يكون لها دور أكبر”.

وتعهد باشاغا بتوفير الأمن والدعم المالي للبلديات والتعامل معها بشفافية وتحميلها المسؤولية تجاه مناطقها ومواطنيها وخصوصًا في المجال الخدمي، مؤكدًا على حماية ليبيا ومقدراتها وثرواتها من الفساد الذي صار ثقافة سائدة، فلا يمكن لسلطة أن تكافح الفاسد وهي تمارسه.

وواصل باشاآغا كلمته: “لا يمكن أن أقف مدافعًا عن أي فاسد يتطاول على المال العام ومقدرات الليبيين”. وأشار إلى أن تشجيع القطاع الخاص والتجارة للمساهمة في نهضة الاقتصاد سيغير من المناخ السائد حاليًا الذي لا يعطي المجال للكسب والربح إلا من خلال الدولة التي أصبحت أموالها عرضة للنهب، ومساعدة السلطة التشريعية والقضائية والتزام السلطة التنفيذية لتحقيق تقدم ملموس في حماية أموال الدولة، والحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري.

باشاآغا طالب بإطلاق العنان للروح الوطنية وتحقيق المصالحة وبناء دولة للجميع بالجميع، معترفًا بأنه لا يمكنه تحقيق أي إنجاز دون دعم مجلس النوب والدولة والشعب الليبي، داعيًا الجميع للمشاركة في بناء الدولة واستعادة هيبتها وقوتها وتعزيز أمنها واستقرارها ونسيان الماضي الأليم بالتأكيد أن ليبيا للجميع وليست لقبيلة أو مدينة أو إقليم، فلا حد يدعي الكمال والوصاية على الليبيين، وإعادة الأمانة للشعب بتجهيز لإجراء الانتخابات.

وعرض باشاآغا مشروع حكومته والمتضمنة: 1. السياسات العامة تشمل: دعم جهود المجلس الرئاسي في إنجاح المصالحة الوطنية الشاملة وبناء السلم الاجتماعي وتهيئة الظروف لإجراء الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، وتحقيق السيادة الوطنية والحفاظ على استقلال الدولة ووحدة ترابها وتعزيز العلاقات الدولية.

2. إصلاح المالية العامة وترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق أكبر قدر من الإيرادات السيادية وتهيئة البيئة المناسبة لتنويع مصادر الدخل القومي.

3. تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في دخول المواطنين وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والوطنية.

4. تنظيم السلاح وتعزيز سيادة القانون وتحقيق التكامل بين جميع المؤسسات الأمنية والعسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار وضبط المنافذ والحدود.

5. انتهاج مبدأ اللامركزية الإدارية وإصلاح الهيكل الإداري للدولة وتبني السياسيات الهادفة لتحقيق التنمية المكانية في كافة المدن وتحسين جودة حياة الأفراد. 6. رفع كفاءة المؤسسات الحكومية واحترام مبدأ تكافؤ الفرص وتوظيف الطاقات الشابة وتدريبها وتنمية مهاراتها.

7. التكامل مع سلطات الدولة التشريعية والقضائية واحترام مبدأ الفصل بين السلطات ومراجعة القوانين ذات الصلة بالعمل الحكومي واستعادة ثقة الليبيين في مؤسسات الدولة وتعزيز مبدأ مشاركة كل المواطنين.

8. توفير الرعاية الصحية عالية الجودة لكافة المواطنين دون استثناء، وتطوير الرعابة الاجتماعية الشاملة للفئات الهشة.

9. تعزيز الهوية الوطنية الجامعة والاعتزاز بالإرث الحضاري وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وحرية التعبير فيما لا يتعارص مع حرية الآخرين ودعم مبادرات المجتمع المدني. 10. إعادة رسم دور القطاع العام المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص وتطوير الإجراءات الحكومية. 11. المشاركة السياسية الواسعة لكافة الليبيين على أساس الخبرة والكفاءة والنزاهة، وأداء المهام الحكومية في كل المدن الليبية والشفافية لنشاطات الحكومة. باشاآغا اختتم بالقول: “أؤكد أنني لن أترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن أي وزير يرغب في الترشح سأعتبره مستقيلًا، كما لا بد من تحديد إطار زمني لعمر هذه الحكومة وفقًا لخارطة الطريق، والعمل على إنهاء المراحل الانتقالية”.

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