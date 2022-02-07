وزير العمل يبحث مع السفير المصري ملف استجلاب العمالة

بحث وزير العمل والتأهيل على العابد الرضا مع سفير مصر لدى ليبيا تامر مصطفى ملف استجلاب العمالة الوافدة في إطار الربط الالكتروني بين البلدين.

وأكد العابد، خلال مؤتمر صحافي جمعه بالسفير المصري، عقب اللقاء بمقر الوزارة بطرابلس، أن العمالة المصرية تحظى باهتمام خاص، يساعدها على مشاركة ليبيا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة الكهربائية.

وشدد على استمرار التشاور بشأن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين وزارة العمل والتأهيل ووزارة القوى العاملة المصرية من خلال منصة ” وافد ” التي أطلقتها الوزارة لتسهيل عملية تسجيل العمالة الوافدة بين ليبيا وعدد من الدول، بما فيها مصر.

وأشار السفير المصري، من جانبه، إلى الخطوات الايجابية المحققة بشأن استجلاب العمالة المصرية وفق احتياجات سوق العمل الليبي.

وأضاف أن لمصر دور كبير سيكون له انعكاس على حجم العمالة الفنية المتخصصة من خلال الشركات المصرية العاملة في ليبيا وفق احتياجات ليبيا من العمالة

يُذكر أن وزير العمل والتأهيل كشف لـ “218”، في وقت سابق، أن وزارته تسعى لاستجلاب مليون فرصة عمل مصرية في ليبيا، موضحًا أن من بين 30 ٪ من كل عامل أجنبي يتم توظيف عمالة وطنية.

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