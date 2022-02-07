العامة للكهرباء تطالب بإيجاد حلول عاجلة بشأن نقص إمدادات الغاز

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خاطبت الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين، المؤسسة الوطنية للنفط بشأن إنخفاض في امدادات الغاز في الخطوط المغذية للشكبة الغربية التي تمد محطات التوليد بالغاز والحاصل صباح الجمعة الماضي.

وأوضحت الشركة إنخفاض مستوى ضغط الغاز في محطات الزاوية جنوب طرابلس الخمس ومصراته. الأمر الذي أدى إلى فقد ما يقرب من 320 ميغا وات نتيجة هذا الخلل.

وأشارت إلى أنه نتيجة لإيجاد حلول استعجالية لهذا الخلل وبهذا الوضع. لجاءت الشركة إلى تغدية الوحدة الانتاجية الأولى في محطة مصراتة بوقود الديزل. لسد النقص في الغاز وكفكرة موجزة لمعرفة الفرق بين التوليد بالغاز والديزل. فإن الوحدة الاولى في محطة مصراتة تكلف يومياً ما يقرب من مليون وثلاثمائة وخمسين ألف لتر ديزل وهو يساوي (بالسعر المدعوم خمسة عشرة درهم للتر) مئة وثمانين ألف دينار.

وبينت أن كمية الغاز المطلوبة لتشغيل نفس الوحدة لمدة يوم كامل أقل من تسعة الالاف دينار ليبي تقريباً. حيث أن هذه الحسابات تخص وحدة توليد واحدة ليوم واحد في محطة واحدة. وبالسعر المدعوم ولكن تتصور سعر التكلفة الاجمالية ناهيك عن أعمال الصيانة والنقل وخلافه.

في حين اضطرت المؤسسة الوطنية للنفط إلى تخفيض الإنتاج بمعدل 100 ألف برميل في اليوم، وتوقيف الصادرات من أكبر الموانئ .

وأعربت المؤسسة عن قلقها البالغ إزاء اضطرارها إلى تخفيض الإنتاج في قطاع النفط الوطني نتيجة عدم القدرة على تنفيذ مشروعات صيانة الخزانات التي دمرتها الحروب. وتعطل تنفيذ بعض من المشاريع الطارئة.

في حين أوضحت، في بيان لها، تعطل تنفيذ بعض من المشاريع الطارئة الخاصة ببناء الخزانات وصيانة المتاح ملقية باللائمة على ديوان المحاسبة. الذي عطل تنفيذ العديد من المشروعات ذات العلاقة بالخزانات، فضلا عن مشاريع زيادة القدرة الإنتاجية.