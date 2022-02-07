سيف النصر: خارطة الطريق أساس في إنجاز أي استحقاق وهذا ما يجب التركيز عليه

قال عضو مجلس النواب أيمن سيف النصر إن مسألة المحاصصة إشكالية كبيرة، وبالرغم من الاعتراض الدائم عليها فالسيل الجارف في هذا الاتجاه هو الغالب على المشهد السياسي، ومن بداية أول حكومة بعد “الثورة”.

سيف النصر أشار خلال مداخلة تلفزيونية، إلى أن مسألة المحاصصة أصبحت تعطل عمل الحكومات.

وتابع: “لا يوجد أي أحد من رؤساء الحكومات فكر بطريقة أن يقدم مشروعًا حقيقيًا ويضع هيكلًا يطابق استراتيجية واضحة ومحددة الأهداف ومطابقة لاحتياجات المرحلة، ومن ثم يحدد معايير ويجبر النواب إذا تطلب المشورة منهم في اختيار الوزراء أن يكونوا مطابقين، لم يحاول أحد ورؤساء الحكومة دائمًا ينظروا للموضوع بسرعة ويحاولون أن ينجزوا دون أن يكون هناك مشاورات حقيقية، التسرع ومحاولة الالتفاف على الآخر احدث المشهد الصعب والمعقد بشكل مستمر وعطل الحياة السياسية في ليبيا”.

وأضاف: “لسنا في صدد الحديث عن سلطة تنفيذية قبل اعتماد خارطة الطريق، هذا منهج نسير عليه ولم نختلف عما ذكره المشري واستباق الأحكام وإصدارها قبل النظر في ماذا ستكون المواضيع. خارطة الطريق أساس في إنجاز أي استحقاق وهذا ما يجب التركيز عليه”.

كما اعتبر أن العقبات والقوة القاهرة التي وجدت منعت الانتخابات والهدف هو ضرورة التركيز على الخروج من الأزمة، مؤكدًا على أن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة الآمنة للتغيير وإذا تم الوصول لها لا يجب أن يكون هناك مخاطر من اندلاع الحرب بعد ظهور النتائج.

وشدد سيف النصر على ضرورة أن ينهي المجلسين هذه المرحلة الانتقالية والضغط في هذا الاتجاه.