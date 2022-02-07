وزارة الخارجية: نواجه بعض الاتهامات بشأن وضع حقوق الإنسان في ليبيا

عقد وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات بوزارة الخارجية عمر كتي اجتماعًا موسعًا مع رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، عمر الحجازي .

وناقش الإجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس اليوم الإثنين 07 فبراير 2022 المسائل المتعلقة بالمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة داخل ليبيا والمعنية بالشؤون الإنسانية وحقوق الانسان وأهمية التعاون بين المجلس ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ، في الجانب المتعلق بعمل هذه المنظمات على الأراضي الليبية .

كما ناقش الاجتماع أوضاع هذه المنظمات ومدى الحاجة لتواجدها في ليبيا ونطاق عملها وعلاقتها بقضايا الهجرة واللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين ومحاولات بعضها استغلال هذا الملف المتعلق بحقوق الانسان والاتهامات التي تساق بين الحين والآخر حول وضع حقوق الإنسان في ليبيا ، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمثل هذه التصرفات التي تمس الدولة الليبية.