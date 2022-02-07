الخارجية تبحث مع أملاك الدولة الصعوبات التي تواجه السفارات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 February, 2022

بحث وكيل الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية مراد حميمه مع مدير مكتب أملاك الدولة كامل غبين الصعوبات التى تواجه بعض السفارات الراغبة في التعاقد مع المصلحة لتوفير مقرات لهم.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس اليوم الاثنين مناقشة الصعوبات التى تواجه بعض السفارات الراغبة في التعاقد مع المصلحة لتوفير مقرات لهم، وأهمية العمل والتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي على تذليل هذه الصعوبات واتخاذ الإجراءات المناسبة بالخصوص .