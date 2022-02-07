لجنة «5+5» تعقد اجتماعها التاسع بسرت غدا

تعقد اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اجتماعها التاسع غدًا الثلاثاء بمقرها الدائم في مدينة سرت.

وقال مصدر لـ«بوابة الوسط» إن اللجنة ستتابع في اجتماعها غدًا الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار، كما ستناقش ملفات خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية ونزع الألغام وتبادل المحتجزين.

وأضاف أن اجتماعات اللجنة تتواصل لمدة يومين، وبحضور رؤوساء اللجان الفرعية المكلفة، والتي تختص بتأمين الطريق الساحلي سرت أبوقرين، ولجنة نزع الألغام والهندسة العسكرية.

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كما تستعرض اللجنة نتائج لقاء الفريق ركن محمد الحداد والفريق عبد الرزاق الناظوري بمدينة سرت خلال الشهر الماضي، كما تبحث نتائج الاجتماعات السابقة.

وفي 16 ديسمبر، عقدت اللجنة العسكرية المشتركة اجتماعًا بمقرها في مدينة سرت بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز.