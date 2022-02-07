“الداخلية” تبحث آليات عمل التطبيقات الإلكترونية

بحثت وزارة الداخلية آلية العمل على الخرائط الجغرافية الإلكترونية التي تحتوي على الطبقات وتطبيقات أمنية وخدمية تدعم برنامج التحول الرقمي.

ويُمكّن برنامج الخرائط الالكترونية من تحديد الحدود الإدارية لكل مراكز الشرطة والنيابات والمحاكم وإدارة وفرع مصلحة التسجيل العقاري، ابتداءً من نطاق محكمة استئناف طرابلس والتي تضم ستة مديريات كمرحلة أولى، وصولاً إلى استكمال العمل على المستوى الوطني.

يُشار إلى أنه تم بحث برنامج التطبيقات الأمنية خلال اجتماع عُقد بديوان مديرية أمن طرابلس صباح اليوم الاثنين، ترأسه مدير الأمن، بحضور الإدارات الفنية المختصة.

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