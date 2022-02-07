المشري: فشل الانتخابات يعود لعدم وجود حد أدنى للتوافق السياسي

قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري أن سبب فشل إجراء الانتخابات في الـ 24 من شهر ديسمبر الماضي يعود لعدم وجود حد أدنى للتوافقات السياسية.

وأكد المشري خلال مؤتمر صحفي أن مجلسي النواب والدولة يعبران عن جميع الأجسام في البلاد، ولا يوجد خيار إلا بتوافق المجلسين، حتى تكون العملية السياسية ليبية أو إعطائها لجهات خارجي ، لافتا إلى ضرورة أن يقدم الجميع تنازلات من أجل الوطن.

وأضاف المشري، أن الثقة بين المجلسين كانت مفقودة سابقا، كما أن مجلس الدولة متحفظ على سلوك البرلمان بعد قراراه الأخير بتشكيل حكومة جديدة، والذي يعد قفزة في الهواء، كون البرلمان يريد تجاوز مجلس الدولة في بعض الاختصاصات الممنوحة في الاتفاق السياسي، بحسب قوله.

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