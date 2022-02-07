وزير العمل يستعرض مع السفير المصري خطة إستجلاب العمالة – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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استقبل وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا في مكتبه اليوم الإثنين سفير جمهورية مصر في ليبيا تامر مصطفى ، حيث جرى التباحث في جملة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وبينّ الوزير أن الحكومة تعمل حالياً على مشاريع عديدة ضمن خطة عودة الحياة. والتي تهدف إلى إحياء المشاريع و إنشاء مشاريع جديدة في مختلف القطاعات والتي ستكون للشركات المصرية دور كبير فيها .

وأشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت خطة لإستقبال العمالة الأجنبية وفق نظام إلكتروني. وإجراءات إنضباطية تنظّم دخولها للبلاد من خلال منصة وافد.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة حريصة على جذب الاستثمارات وإزالة المعيقات التي تواجه الشركات في إستجلاب العمالة الأجنبية. مؤكدا أن تخفيض نسب البطالة لا تتم إلا من خلال زيادة حجم الاستثمارات وفتح الافاق للشركات الراغبة في الاستثمار في ليبيا. و التي تؤدي بدورها إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي. متطلعاً لمواصلة التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين على المستويات كافة.

بدوره أكد السفير المصري تامر مصطفى حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة ليبيا الشقيقة. مشدداً بمتانة العلاقة البلدين.

وشدد السفير حرص بلاده على مواصلة العمل والتنسيق مع ليبيا للتغلب على التحديات الاقتصادية. التي فرضتها جائحة كورونا.

وفي سياق ليس ببعيد بحث عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، الأحد، مع السفير اليوناني في ليبيا، اويانيس ستماتيكوس، فتح خط بحري بين بلدية طبرق واليونان، باعتبارها أقرب دولة أوروبية تبعد 300 كيلو متر عن المدينة.

كما دعا بوالخطابية خلال الاجتماع إلى عودة الشركات اليونانية إلى طبرق للمشاركة في إنشاء عدد من مشاريع البنية التحتية والكهرباء والمياه.

وناقش بوالخطابية مع السفير اليوناني فتح البعثات الدراسية للطلبة الليبيين في الجامعات اليونانية.