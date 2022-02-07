مكافحة الأمراض يعلن بروتوكول الاختبار السريع الخاص بكورونا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 February, 2022

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بروتوكول الاختبار السريع الخاص بالكشف عن فيروس كورونا.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه في حالة كانت نتيجة الاختبار السريع موجبة مع وجود الأعراض لمتلقي جرعتين من اللقاح فيجب الحجر المنزلي للخمسة أيام الأولى وفي الخمسة أيام التالية يمكن الخروج من الحجر المنزلي مع إلزامية ارتداء الكمامة.

وبحسب البروتوكول فإنه يتوجب على من تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا الحجر المنزلي لمدة عشرة أيام.

وأشار البروتوكول إلى أنه في حالة عدم وجود أعراض يجب الحجر المنزلي فورا وإعادة الاختبار بعد 24 ساعة وإذا كانت نتيجة الاختبار الثاني سالبة يمكن إنهاء الحجر المنزلي في حالة عدم ظهور أعراض.

وبموجب البروتوكول فإنه في حالة كانت نتيجة الاختبار السريع سالبة مع وجود أعراض فيجب الحجر المنزلي فورا وإعادة الاختبار بعد 24 ساعة وإذا كانت نتيجة الاختبار الثاني سالبة يمكن العودة للنشاطات اليومية مع اتباع الإجراءات الاحترازية من التباعد وليس الكمامة أو يتم التأكيد بأخذ مسحة وعمل اختبار RT-PCR