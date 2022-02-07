البيوضي: التحالفات الآنية وغير المسؤولة ستؤدي لمزيد من الاختلالات في بنية القوى المدنية

ليبيا – قال المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي إن التحالفات الهشة لم تحترم الثوابت، مع عدم واقعية في التعامل مع المتغيرات السياسية والأمنية واعتبار بعض محطات الصراع واقع مطلق، سينتج خللًا جسيمًا غير متوقع.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن ذلك بمثابة إطلاق لرصاصة الرحمة على ما تبقى من قوى مدنية مناوئة للرديكاليين.

ولفت إلى أن التحالفات الآنية وغير المسؤولة ستؤدي لمزيد من الاختلالات في بنية القوى المدنية وسيدفع نحو تشظيها نهائيًا (بشكلها الحالي)، بسبب التباس المواقف وقطعًا سيعاد تشكل هذا التيار (المدني) وسيبني نفسه بواجهات جديدة إذا استمر التعنت والدفع نحو المجهول.

واعتبر أن التراجع عن المواقف (العاطفية) هو فن الممكن وتوحيد الجهد والدفع نحو صناديق الاقتراع سيختصر الزمن ويحافظ على ما تبقى للقوى المدنية.

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