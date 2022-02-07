الطبلقي: وجود فساد مالي وإداري كاف لتغيير الحكومة

أشارت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي أن وجود الفساد المالي والإداري أسباب كافية لتغيير حكومة الوحدة الوطنية، خاصة بعد انفاقها 86 مليارا دون أي تغيير أو تحسين للوضع الصحي في البلاد أو لمجال التعليم أو أزمة الكهرباء والبنية التحتية.

هذا وأضافت الطبلقي أن عقيلة صالح أصدر قرارات وتعليمات بضرورة إسقاط عضوية أعضاء مجلس النواب الذين تولوا مناصب في حكومة الدبيبة وطلب من المقرر ذلك.

وعن دعوة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري لبعض النواب للالتقاء في طرابلس علقت قائلة أتمنى من النويري ألا تكون عملية شق صف أو انقساما، بل للم الشمل وإيجاد حل مناسب للوضع المزري، لو مجلس النواب لم يتخذ خطوات جريئة لحل الأزمة.

أما حول مبادرة النائب الأول لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني فأشارت إلى أنها جاءت متأخرة ولو تم طرحها من البداية لكان ممكنا مناقشتها، لكن تم فتح باب الترشيح وتسليم الملفات حينها.

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