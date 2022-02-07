بوجناح بصفته وزير مكلف للصحة يلتقي شكشك والمبروك لبحث ملفات وأمور مالية

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اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح اليوم الاثنين مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ووزير المالية خالد المبروك ،لمناقشة عدة مواضيع تتعلق بوزارة الصحة.

الاجتماع حضره مدراء الإدارات بوزارتي الصحة والمالية ورئيس الهيئة الوطنية العامة لزراعة الاعضاء والانسجة والخلايا. ومدير البرنامج الوطني لمكافحة السرطان. ومدير مركز أورام طرابلس ،ولجان العطاء بوزارة الصحة.

كما ناقش الوضع العام لملف الاورام والعلاج في الداخل والخارج. وملف جائحة كورونا وسبل تعجيل الاجراءات لمعالجة قطاع الصحة ومشاكل العلاج في الخارج والامور المالية المتعلقة بها.

في حين قدم خلال الاجتماع عرض مرئي يوضح نبذة عن البرنامج الوطني لمكافحة السرطان. وبرنامج زراعة الاعضاء والنخاع العظمي في ليبيا. وخطط واستراتيجيات العمل للبرنامج الوطني لمكافحة السرطان وآلية تنفيذها.

وفي السياق ذاته قدم البرنامج الوطني لمكافحة السرطان مقترح لتطوير معامل علم الامراض ومراكز الاشعة العلاجية في كافة مناطق ليبيا. وذلك لتقديم الخدمات الصحية للمرضى.

من جانبه شدد نائب رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تسهيل الاجراءات لمرضى الأورام في الخارج والاستفادة من البرنامج الصحي في الخارج ،وتخصيص لجنة من المراكز لبحث مشاكل العلاج في الخارج وتوفير الأدوية للمرضى ومتابعة المستجدات بخصوصها.

في حين أوصى بضرورة تدريب المتخصصين للقيام بحملات التوعية في الفترة القادمة وإقامة البرامج التدريبية لعناصر المهن الطبية والطبية المساعدة لتحسين وتطوير الكوادر الطبية العاملة في كافة المرافق الصحية.