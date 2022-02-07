دي مايو لوليامز: الاستقرار في ليبيا أولوية لإيطاليا

التقى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، لاطلاع الجانب الإيطالي على الوضع في ليبيا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال دي مايو أن إيطاليا تواصل العمل بأقصى قدر من الالتزام في الملف الليبي”، مشددا على أن “الأمن في البحر الأبيض المتوسط، والاستقرار الليبي، واحترام حقوق الإنسان في ليبيا هي من أولويات إيطاليا”.

ولفت دي مايو إلى أن مسؤولية الآخرين مواجهة ما وصفها بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في ليبيا، ومواجهة هذه المأساة بمشاركة الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع الشركاء الدوليين.