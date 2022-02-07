المستشارة الأممية تبحث مع الخارجية الإيطالية التطورات في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 February, 2022

بحثت مستشارة الأمن العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في روما التطورات في ليبيا وأهمية التوافق الوطني والدولي في دعم عملية سياسية شاملة في البلاد.

وبينت وليامز في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن لقائها مع وزير خارجية إيطاليا كان مثمرا مؤكدة أنها عبرت عن امتنانها لدعم إيطاليا الثابت لجهود الوساطة ومختلف الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة في ليبيا.

من جانبه قال دي مايو إن إيطاليا تواصل العمل بأقصى قدر من الالتزام في الملف الليبي مشددا على أن “الأمن في البحر الأبيض المتوسط، والاستقرار الليبي، واحترام حقوق الإنسان في ليبيا هي من أولويات إيطاليا” بحسب وكالة نوفا للأنباء