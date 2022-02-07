1600 حالة مصابة بضمور العضلات في أنحاء ليبيا

تسلمت اللجنة المكلفة، من وزارة الصحة، فلترة ملفات مرضى ضمور العضلات 1600 ملف من كل مناطق ليبيا، حيث انتهت من فرزها الأولي اليوم الإثنين.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها ستبدأ خلال اليومين المقبلين إعداد التقارير الأولية لقوائم المرضى الذين بحاجة للإيفاد للعلاج بالخارج حسب الأولوية، بالتنسيق مع قسم العلاج بالخارج بإدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة.

يذكر أن اللجنة التي بدأت أعمالها منذ أسبوعين تتكون من استشاري أعصاب أطفال، أسماء حسين، وإخصائي أعصاب سمية النعمي، إخصائي أعصاب أسماء الصيد، وعن مكتب المدير العام خالد القمودي.

– «الصحة»: تخصيص 100 مليون دولار لعلاج مرضى ضمور العضلات

– الزناتي يتفق على إرسال الأطفال الليبيين المصابين بالضمور العضلي للعلاج في مصر

– الطفل المصاب بضمور العضلات يصل إلى قطر غدا لتلقي العلاج

وفي 25 يناير الماضي، أعلن مدير إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة أحمد مليطان، تخصيص 100 مليون دولار لعلاج مرضى ضمور العضلات، بناءً على كتاب وجهه وزير الصحة لرئيس الحكومة.

وقال إن الوزارة تمكنت من توفير جرعتي علاج لطفلتين تعانيان مرض ضمور العضلات، وكلتا الطفلتين تتلقى العلاج بدولة ألمانيا.

وفي 17 سبتمبر الماضي، قالت وزارة الصحة إن الوزير علي الزناتي، اتفق على إبرام اتفاقية لإرسال مجموعة من الأطفال الليبيين المصابين بالضمور العضلي العصبي للعلاج في مصر.