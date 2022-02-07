باشاغا يتنازل عن حصانته في الحكومة ويؤكد عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية

العنوان-طبرق

أكد المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، فتحي باشاغا، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، إذا تولى منصب رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن أي وزير يرغب في الترشح سيعتبره مستقيلا.

وفي جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، في طبرق لعرض برامج المرشحين للحكومة، قال: “أتنازل عن أي حصانة قانونية لي ولزملائي في الوزارة لصالح مساءلة السلطة القضائية بشأن أي اتهام”.

وتابع باشاغا أنه “لا يمكن لسلطة تحاسب الفساد وهي تمارس الفساد”، مؤكدا أن عمل الحكومة سياسي وليس تنفيذي.

وأوضح أن “ما ينقص ليبيا هو الوفاق السياسي المبني على المشاركة الحقيقية، ونبني دولتنا على أسس منضبطة، وتوحيد المؤسسات خصوصا الأمنية والعسكرية، ومن دون ذلك لا يمكن أن ينجح أحد”. مشيدا بالدور المتميز للجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وأعلن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، قبول ملفي المرشحين لمنصب رئيس الوزراء فتحي باشاغا وخالد البيباص فقط، لأنهما الوحيدان اللذان استوفيا شروط الترشح.

وأضاف صالح أن المجلس تسلم سبعة ملفات غير مستوفاة، منها الخاص بالمرشح السابق للرئاسة أحمد معيتيق، الذي وصل خبر عنه يفيد رغبته في الانسحاب من الترشح، لكن لا تأكيد رسمي، حسب كلمته في الجلسة.