أبو سبيحة: خلاص الوطن بسرعة إجراء الانتخابات أو ثورة شعبية عارمة تسقط كل الأجسام الحالية

ليبيا – اعتبر الشيخ علي مصباح أبو سبيحة أحد أعيان الجنوب الليبي والمنحدر من قبيلة الحساونة العربية أنه لافرق بين عقيلة صالح وعبد الحميد الدبيبة، فالكل اجرم في حق الوطن ولا ثقة فيهما ولا يرجى منهما خيرًا.

أبو سبيحة قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن خلاص الوطن في سرعة إجراء الانتخابات أو ثورة شعبية عارمة تسقط كل الاجسام الحالية التي زرعت الفساد وأجرمت في حق الوطن ولاخير يرتجى منهم.

وتابع: “الاتفاق بين عقيلة والمشري من أجل تقاسم الغنيمة اختفت معه عدت مصطلحات للضحك على الشعب، مثل الإخوان المسلمين والاحتلال التركي ولا لحكم العسكر والمليشيات والمرتزقة، فهنيئًا لهم بالدوس على رقابنا وتعسًا لنا كشعب غافل منحنٍ باعتلائهم ظهورنا، فمتى نستفيق من غفلتنا لنعلن وبكل قوة رحيلهم عنا؟”.

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