انخفاض مستوى ضغط الغاز يفقد الشبكة الكهربائية 320 ميغا وات

قالت الشركة العامة للكهرباء إن انخفاض مستوى ضغط الغاز في محطات الزاوية وجنوب طرابلس والخمس ومصراتة أدى إلى فقد ما يقرب من 320 ميغا وات؛ مما اضطرها إلى تغذية الوحدة الإنتاجية الأولى في محطة مصراته بوقود الديزل لسد النقص في إمداد الغاز.

وأضافت الشركة أن تكلفة هذا الإجراء البديل تقارب مليون وثلاثمائة وخمسين ألف لتر ديزل، ما يساوي بالسعر المدعوم خمسة عشرة درهم للتر أي ما يعادل مئة وثمانين ألف دينار يوميا، فيما تبلغ قيمة تغذية المحطة بذات الكمية من الغاز لتشغيل نفس الوحدة لمدة يوم كامل أقل من تسعة آلاف دينار ليبي تقريبًا.

وأوضحت الشركة أنها خاطبت المؤسسة الوطنية للنفط لإيجاد حلول استعجالية لهذا الخلل؛ مما يقلل من تكلفة تغذية المحطات على النحو القائم.

يُشار إلى أن الشبكة العامة للكهرباء تشهد عجزا في توليد الطاقة اضطرت معه الشركة لتنفيذ برنامج طرح الأحمال على الرغم من إنفاق الحكومة قرابة ثلاثة مليارات دينار لتنفيذ صيانة عاجلة وإنشاء محطات استعجالية لسد العجز في الطاقة الكهربائية.

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