الزرقاء: توافق شخصيات للترشح لرئاسة الدولة باعتبار حكومة الدبيبة تعيق الانتخابات

أوضح عضو مجلس النواب حسن الزرقاء أن بعض الشخصيات المترشحة لرئاسة الدولة أدركت أن بقاء حكومة عبد الحميد الدبيبة قد يعيق إمكانية إجرائها مستقبلا، لذا جرى التوافق بينهم على أن يتولى أحدهم رئاسة الحكومة البديلة.

هذا وأوضح الزرقاء أن إقدام هذه الشخصيات على الترشح لرئاسة الحكومة لكونه الطريق الوحيد لتمكين الليبيين من تحقيق حلمهم بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

كما أشار إلى أن هناك تعهدا من قبل مجلس النواب بتغيير شاغلي المناصب السيادية، ليكفل للحكومة الجديدة الاضطلاع بمهمتها في التمهيد للانتخابات، موضحا أن هناك توافق بين البرلمان والشارع على ذلك.

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