كرموس: النواب والدولة اتفقا على رسم خارطة طريق تبدأ بإعلان التعديل الدستوري

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس، إن التواصل بين مجلسي النواب والدولة مستمر، حيث تم التوافق على عدة نقاط منها المسار الدستوري.

وأضاف في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن لجنتي التواصل بالمجلسين اتفقتا على رسم خارطة طريق، تبدأ بإعلان التعديل الدستوري الثاني عشر، الذي ينظم عملية الاستفتاء على مشروع الدستور أو تعديله أو وضع خارطة طريق وقوانين انتخابية خلال مدد محددة، وصولا لإنهاء المراحل الانتقالية.

وأوضح أن مجلس الدولة يشترط عدم الخوض في الملفات الأخرى، إلا بعد حسم المسار الدستوري.

وفيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة أوضح أن مجلس الدولة يوافق على تعديلها إذا تم اعتماد التعديل الدستوري من قبل النواب، إلا أنه مصر على عدم تعديل الحكومة إلا بإقرار خارطة طريق واضحة المواعيد.