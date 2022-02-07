دي مايو لـ«ستيفاني»: الاستقرار واحترام حقوق الإنسان في ليبيا أولوية

التقى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، لاطلاع الجانب الإيطالي على الوضع في ليبيا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال دي مايو “التقيت اليوم في روما المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز لاطلاعنا على الوضع في ليبيا.

وأضاف:” تواصل إيطاليا العمل بأقصى قدر من الالتزام في هذا الملف”، مشددا على أن “الأمن في البحر الأبيض المتوسط، والاستقرار الليبي، واحترام حقوق الإنسان في ليبيا هي من أولويات إيطاليا.”

ولفت دي مايو إلى أن مسؤولية الآخرين هي الرسالة التي كررها البابا فرنسيس أمس، وكذلك في ليبيا أنه من الملح مواجهة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، فهو هدف يبقى في صميم عمل إيطاليا. وتابع:” لن نتمكن من مواجهة هذه المأساة إلا بالبقاء متحدين وبأقصى قدر من مشاركة الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع شركائنا الدوليين، ونحافظ على الاهتمام عاليا.”