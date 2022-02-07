البيباص: عودة النازحين واستتباب الأمن من أولويات الحكومة

طبرق-العنوان

قال المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، خالد البيباص، إن أولويات تشكيل حكومته هي المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم.

وأضاف البيباص خلال جلسة مجلس النواب في طبرق، : إن “مشروع حكومتنا هو دستور أو قاعدة دستورية واحترام القانون وسلطة القضاء”. مشيرا أن أولوياته هي سياسة خارجية متوازنة، وتسهيل عودة النازحين، واستتباب الأمن وتوحيد المؤسسة العسكرية، والاهتمام بالتعليم والصحة.

وأعلن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، قبول ملفي المرشحين لمنصب رئيس الوزراء فتحي باشاغا وخالد البيباص فقط، لأنهما الوحيدان اللذان استوفيا شروط الترشح.

وأضاف صالح أن المجلس تسلم سبعة ملفات غير مستوفاة، منها الخاص بالمرشح السابق للرئاسة أحمد معيتيق، الذي وصل خبر عنه يفيد رغبته في الانسحاب من الترشح، لكن لا تأكيد رسمي، حسب كلمته في الجلسة.