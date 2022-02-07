الفيتوري: الصديق الكبير اتخذ سياسات انفرادية أدّت لخفض قيمة الدينار

ليبيا – اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي عطية الفيتوري أن انخفاض قيمة الدينار منذ مطلع عام 2021 بنسبة تجاوزت 70% من قيمته السابقة، أثّر بشكل ضار للغاية على رؤوس أموال المصارف التجارية.

الفيتوري أشار وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أنه من أشكال هذا الضرر أن كل المصارف التجارية لها أعمال مع نظيراتها الأجنبية تتعلق بالاعتمادات والضمانات والائتمان، والمصارف تُقيم من حيث حجم رأس المال والأصول يمكن التعامل معها، وهنا يتبين أن المصارف الليبية منخفضة رؤوس الأموال مقارنة بالأوربية أو الدول الأخرى.

وضرب الفيتوري المثال بمصرف الجمهورية، الأكبر محليًّا في ليبيا، قائلًا: إنه حتى 12 يناير العام 2021، كان رأس ماله المدفوع 140 مليون دينار، بما يوازي قيمته 100 مليون دولار، ومع خفض قيمة العملة، صار اليوم دون الـ31 مليون دولار فقط.

وقال: إن تقزيم رأس مال المصرف بهذا الشكل يدفع المصارف الكبيرة في الخارج إلى عدم التعامل معه، وبالمثل باقي المصارف الأقل في رأس المال؛ ولذا تحتاج تلك المصارف زيادة رأس مالها بمعدل لا يقل عن 220% حتى يمكن الرجوع إلى القيمة السابقة لرأس المال، إذا أرادت أن تحافظ على وضعها وتعاملها مع المصارف الأجنبية.

كما اتهم الفيتوري “الصديق الكبير” رئيس المصرف المركزي، بأنه اتخذ سياسات انفرادية أدّت لخفض قيمة الدينار، مشيرًا إلى أن الكبير خفَّض قيمة الدينار دون استشارة لجنة السياسة النقدية أو مجلس الإدارة، وهذا خطأ كبير يحاسب عليه، ويدل على التخبط الذي أثر سلبيًّا على الاقتصاد والمواطن، فلم يأتِ هذا الإجراء بأي عوائد إيجابية إلا التضخم وزيادة إفقار الناس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية