“الخارجية” تبحث تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية

بحثت وزارة الخارجية المسائل المتعلقة بالمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة داخل ليبيا، والمعنية بالشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان.

جاء ذلك في اجتماع مُوسّع عُقد بمقر الوزارة بطرابلس، اليوم الإثنين، ضمّ وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي رفقة رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان عمر الحجازي، للتعاون والتنسيق بين الجانبين في الجانب المتعلق بعمل المنظمات الدولية على الأراضي الليبية، وفق بيان الخارجية.

كما استعرض الاجتماع أوضاع هذه المنظمات ومدى الحاجة لتواجدها في ليبيا، ونطاق عملها وعلاقتها بقضايا الهجرة واللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، ومحاولات بعضها استغلال هذا الملف المتعلق بحقوق الإنسان والاتهامات التي تُساق بين الحين والآخر حول وضع حقوق الإنسان في ليبيا، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمثل هذه التصرفات التي تمس الدولة الليبية، على حدّ وصف البيان.

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