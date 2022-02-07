عدم احترام المواعيد بين التماس الأعذار وقطع العلاقة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

يعتبر احترام المواعيد من القيم الأساسية لضمان النجاح والتقدم، والالتزام بالوقت من أهم الأمور التي تؤثر على نجاحك واستمرارك في تحقيق الذات بشكل واضح.

أصبحت ثقافة احترام الوقت شبه منعدمة لدينا ولها دور في تأخر تقدمنا وتقدم علاقاتنا الاجتماعية بل وحتى مؤسساتنا الحكومية التي لو طبق فيها ثقافة احترام الوقت لما ابتعدنا كثيراً عن معرفة أهمية الوقت ومن ثم احترامه.

أخبار ليبيا 24 طرحت سؤالاً على متتبعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة آراء المواطنين حول تأخر فئة من الناس على مواعديهم بشكل مستمر دون وجود سبب مقنع، فكان السؤال: ” هل أنت منهم؟ ولو صار وتعاملت مع حد هكي شن هتكون ردة فعلك وكيف هتعامل معاه؟”.

قطع العلاقة مع من لا يحترم الموعد

ردود المشاركين كانت غالبيتها رافضة للتأخر عن المواعيد بل وصلت في بعض الأحيان إلى حد قطع العلاقة بمن تأخر عن الموعد، حيث يقول المشارك، محمد الصادق: “نفوته علي طول ومعاش عندي فيه ثقة من يتأخر عن موعده”.

أما المشاركة Nasem Alhya تؤكد أنها لا تحب التأخر عن المواعيد ولكنها تعذر من تأخر عن الموعد معه.

التأخر بعذر

من جانبها رأت المشاركة، زهرة جوىي، أنها إذا تأخرت عن موعد يكون ذلك لظرف طارئ وكذلك إذا تأخر أحد عن موعد معها، مشيرة أنه بصدق النوايا تكون الأعذار للتأخر مقبولة.

وفي رأي يقارب للمشاركة السابقة قال المشارك، Khamis Masued Rabbah:”لا يمكن أن أتأخر عن موعدي ولا وألوم من يقوم بالتأخر عن موعده معي؛ لأن المتأخر دائما يكون تأخره لظرف طارئ ولابد من التماس العذر له”.

احترم المواعيد بشكل كبير

من جانبه قال المشارك، سيف الدين قطز: “لم أتأخر عن المواعيد أبدا طوال حياتي تجدني قبل الموعد حاضراً هذه قناعة مترسخة في والكل يعرفني ويضعف ذلك في حسبانه”، مشيرا أنه من الأناس التي تحترم المواعيد بشكل كبير.

وفي رأي مخالف تقول المشاركة، نجاة الطرابلسي: “أنا لا أحب التعامل مع النوعية التي لا تحترم المواعيد”، لافتة أنها عصبية ولا تحتمل التعامل مع من لا يحترم المواعيد.

من لا يحترم المواعيد غير صادق

وفي ذات الرأي، قالت، أمنة الزنتاني أمنة الزنتاني: “لا أتعامل مع من لا يحترم المواعيد لأنه غير صادق”.

بينما يقول المشارك، Tiger King : “أنا لا أخلف وعدا ولا موعدا إلا إذا حال بيني وبين الموعد الموت أ ظرف قاهر”، وأشار إلى أنه لا يتواعد مع من يخلف وعده أو موعده معه فحتى لو كانت كل أموري تحت يديه، لافتا أنه إذا كان الموعد فيه مصلحة لغيره يحتمل التأخير لقضاء حاجة ذلك الشخص.

أما المشارك، بن احميد بن احميد، قال: “إن أغلب المعلقين يحترمون مواعيدهم”، وقال متسائلا بشكل تهكمي: “هل نحن في دولة أخرى؟”.